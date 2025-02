El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció que descontará el día a los docentes que no asistan a trabajar debido a un eventual paro nacional convocado para este lunes. La decisión fue confirmada por el ministro de Educación, José Goity, quien enfatizó que la prioridad es garantizar el inicio del ciclo lectivo.

“Es un error supeditar el comienzo de clases a una negociación salarial o a una medida de fuerza. La responsabilidad del gobierno es que las escuelas estén abiertas y recibiendo a los niños y niñas”, declaró Goity en diálogo con Radio 2.

El ministro recordó que, durante las últimas medidas de fuerza, la actividad escolar en la provincia se desarrolló con normalidad, y anticipó que esta vez sucederá lo mismo: “Va a haber clases como corresponde”.

Sobre la decisión de descontar el día a quienes no se presenten, Goity explicó que “el paro no puede ser la única herramienta para reclamar. Podemos coincidir en la necesidad de más fondos para educación por parte del gobierno nacional, pero no en que la forma de exigirlos sea a través de una medida de fuerza”.

El funcionario también resaltó que la prioridad del gobierno provincial es asegurar que los estudiantes estén en las aulas y que los docentes perciban salarios actualizados. “El año pasado hubo recomposición salarial todos los meses, con o sin acuerdo”, subrayó.

En relación a las críticas sindicales hacia el gobierno, Goity las calificó de “desafortunadas” y consideró que “responden más a intereses políticos y corporativos que a los intereses de los chicos”.

Por último, ante la previsión de altas temperaturas durante el inicio del ciclo lectivo, el ministro instó a tomar los recaudos necesarios, aunque destacó que “muchos chicos están en mejores condiciones en las escuelas que en sus casas”.