La Selección Argentina Sub 20 se enfrentará a Bolivia este martes desde las 18.00, en la fecha 3 del Grupo B en el Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Venezuela. Luego de la increíble goleada sobre Brasil y el empate posterior ante Colombia este será el tercer desafío para el equipo de Diego Placente en el camino a la clasificación al Mundial que se disputará en septiembre próximo. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y mucho más.

Cómo llegan Argentina y Bolivia al duelo por el Sudamericano Sub 20

Argentina llegó a Venezuela con el objetivo de alcanzar una plaza para el Mundial que se llevará a cabo en Chile. El elenco nacional, que venía de ganarle dos encuentros amistosos a Chile antes de darle un golpazo a la Canarinha e igualar ante los Cafeteros integra el Grupo B junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Mientras que Bolivia perdió los dos amistosos que disputó hasta ahora en el torneo, el primero fue ante Ecuador en el que comenzó ganando gracias a un tanto de Jairo Montaño pero se lo dieron vuelta y perdió 2-1. El segundo encuentro fue ante Brasil y perdió por el mismo resultado, por lo que se ubica en el último puesto del grupo sin ninguna unidad.

La posible formación de Argentina vs. Bolivia, por el Sudamericano Sub 20

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas decida el equipo. DT: Diego Placente.

El probable once inicial de Bolivia vs. Argentina, por el Sudamericano Sub 20

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas decida el equipo. DT: César Torres.

Selección Argentina Sub 20 vs. Bolivia: cómo ver y datos del partido

Horario: 18.00

TV: D Sports

Árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

Estadio: Polideportivo Misael Delgado, Valencia, Venezuela.

Cómo sigue el fixture de Argentina Sub 20 en el Sudamericano

Fecha 4°: Ecuador- Argentina - 1/2 (20.30 hora Argentina)