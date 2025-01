En un movimiento que promete generar amplios debates, el Gobierno anunció que trabaja en un proyecto denominado “ley de igualdad ante la ley”. La iniciativa busca eliminar normativas que, según la actual gestión, son “discriminatorias y distorsivas”. Entre las medidas más destacadas, se propone derogar el cupo laboral trans, modificar la tipificación del femicidio en el Código Penal y suspender los cursos obligatorios de género para funcionarios públicos establecidos por la Ley Micaela.

El proyecto también eliminaría la posibilidad de optar por la nomenclatura "X" en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y el Pasaporte, implementada en 2021. Además, contempla la derogación de la Ley de Paridad de Género en listas electorales.

Estas propuestas, que no tendrán carácter retroactivo, no afectarán a quienes ya poseen beneficios, como empleados estatales bajo el cupo trans o personas con DNI no binarios. Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupación entre colectivos sociales, mientras el Gobierno sostiene que busca “igualdad real entre ciudadanos”.

La ley será presentada en los próximos meses, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, lo que podría intensificar la polarización política en el país.

Por otra parte, desde la Casa Rosada aseguraron que no se modificarán las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ni el matrimonio igualitario, reafirmando su compromiso con estas conquistas sociales.