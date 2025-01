Adrián Narváez (43), escritor mendocino y reciente ganador del Certamen Literario Vendimia 2024 en la categoría de Literatura Juvenil, comparte su vida con Delia Lúquez (88), artista plástica y exdirectora escolar, desde hace casi dos décadas. Su relación, marcada por la diferencia de edad de 45 años, comenzó en 1998 en una exposición de arte en Rivadavia, Mendoza.

Adrián tenía 16 años cuando conoció a Delia, quien entonces tenía 61. A pesar de los prejuicios, el flechazo fue inmediato. “Me acerqué y comenzamos a charlar; ella me habló de sus pinturas, yo le mostré mis poemas. Así nació nuestra amistad, que rápidamente se transformó en algo más profundo”, recuerda Adrián.

La pareja mantuvo su relación en secreto durante un año antes de enfrentar los cuestionamientos de familiares y amigos. Finalmente, el 18 de marzo de 2005, se casaron. “A pesar de las dificultades, nuestro amor siempre fue puro y sincero”, comenta Delia.

Hoy, ambos celebran no solo 20 años de matrimonio, sino también una vida llena de logros compartidos. Adrián ha publicado dos libros cuyas tapas están ilustradas con obras de Delia, mientras que ella continúa pintando y enseñando arte. “Nunca sentí la diferencia de edad; ella es mi vida entera”, confiesa Adrián.

El vínculo de la pareja es un testimonio de amor y respeto mutuo. “Si el día de mañana él decide estar con alguien más joven, no me opondré. Pero mientras tanto, seguimos felices juntos”, asegura Delia, mientras Adrián ríe y añade: “Ella es la única novia que tuve, y no necesito más”.