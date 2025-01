Nacional vs. San Lorenzo, por la Serie Río de la Plata: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Nacional y San Lorenzo se enfrentarán en el Gran Parque Central, este lunes a las 22.00, por la Serie Río de la Plata 2025. El elenco dirigido por Miguel Ángel Russo, que tiene un solo refuerzo confirmado, busca cambiar la cara después de un complicado 2024 frente al Bolso. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Nacional y San Lorenzo al duelo por la Serie Río de la Plata

Nacional viene de cerrar un 2024 con una derrota en una final. Fue ante Defensor Sporting en el partido definitorio de la Copa de Uruguay. Los Tricolores y la Viola igualaron 2-2 pero, en la tanda de penales, el Bolso cayó por 3-2. De esta manera, el equipo dirigido por Martín Lasarte cerró un año complicado, debido a que, aunque ganó el Torneo Intermedio, también fue subcampeón del Campeonato Uruguayo y su clásico rival, Peñarol, levantó este título.

Por su parte, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo tuvo un 2024 muy complicado. Hubo cambio de entrenadores, inhibiciones, salidas y bajos rendimientos deportivos. Pese a que llegó a octavos de final de la Libertadores, en el torneo local hizo agua: terminó 24° en la Liga Profesional y en la misma posición en la Tabla Anual. Debido a los malos resultados, el Ciclón no jugará copas internacionales este año. Además, cabe destacar que en su último partido del año pasado, cayó ante Tigre en el Nuevo Gasómetro.

El mercado de pases de San Lorenzo: todas las altas y bajas

En cuánto a los refuerzos y salidas, la única incorporación en este mercado fue la del volante Emanuel Cecchini. Si bien trascendieron los nombres de Andries Noppert, arquero de la selección de Países Bajos en Qatar 2022, Ever Banega, Luciano Lollo, Héctor Tito Villalba, entre otros, todavía no se concretó ninguna llegada más. En cuánto a las salidas, Santiago Sosa y Agustín Hausch fueron vendidos a Defensa y Justicia, Nahuel Barrios fue cedido a Barracas Central, Gastón Campi se fue libre por falta de pago, Iván Leguizamón fue transferido a Olimpia, Eric Remedi aún no arregló su continuidad, Gonzalo Luján se iría a Inter Miami, el grupo Foster Gillet busca a Elián Irala, Tomás Silva pasó a préstamo a Platense y tanto Alexis Sabella como Lautaro López Kaleniuk fueron prestados a Atlanta.

La probable formación de Nacional vs. San Lorenzo, por la Serie Río de la Plata

Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Diego Polenta, Gabriel Báez; Christian Oliva, Franco Catarozzi, Mauricio Pereyra; Nicolás López, Jeremía Recoba y Diego Herazo. DT: Martín Lasarte.

El posible once inicial de San Lorenzo vs. Nacional, por la Serie Río de la Plata

Facundo Altamirano; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Malcom Braida; Nicolás Tripichio, Elián Irala; Ezequiel Cerutti, Íker Muniain, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Miguel Ángel Russo.

Nacional vs. San Lorenzo, por la Serie Río de la Plata: dónde ver en vivo y datos del partido