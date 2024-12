El reality show Gran Hermano, emitido por Telefe, sumó un nuevo capítulo de alta tensión cuando Petrona y Sandra, dos de las participantes más fuertes de la edición, protagonizaron un acalorado intercambio. Lo que comenzó como una relación cercana y de compañerismo dentro de la casa, terminó en una batalla verbal que dejó a todos los espectadores sin palabras.

En sus primeros días de convivencia, Petrona y Sandra parecían inseparables: compartían momentos en la cocina, se apoyaban mutuamente y planeaban estrategias de juego. Sin embargo, la cocina, que inicialmente había sido el nexo de su relación, se convirtió en el epicentro de constantes conflictos.

El último enfrentamiento tuvo como desencadenante un bizcochuelo. Sandra, convencida de que debía ser ella quien lo preparara, le dijo a Petrona: “Antes de que te duermas, el bizcochuelo lo voy a hacer yo. Así que 0800”. Desde su cama, Petrona respondió: “Lo voy a hacer yo. Vos metete con los almuerzos, pero la repostería la hago yo”. La tensión subió aún más cuando Sandra lanzó: “Un bizcochuelo no es repostería”.

El cruce no se limitó a la discusión culinaria. Durante una charla en la mesa, Sandra acusó a Petrona de criticarla públicamente como mujer: “Dijiste que yo no era un ejemplo de mujer en la casa”. Petrona intentó calmar las aguas asegurando que no buscaba gritar, pero Sandra se mantuvo firme: “A mí no me gusta cómo actuás, pero yo me la fumo doblada”.

El enfrentamiento dejó en claro las diferencias irreconciliables entre ambas. Los seguidores del programa, que rápidamente llevaron el tema a las redes sociales, aguardan ansiosos los próximos capítulos para ver cómo este conflicto afecta la dinámica del grupo.