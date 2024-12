El papá de L-Gante contra Wanda Nara: “Tamara me adora”

Miguel Ángel Prosi, el padre de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, dejó entrever que no tiene intenciones de conocer a Wanda Nara, mantiene el cariño con la ex pareja de su hijo, Tamara Baez y hasta considera que la influencer y el intérprete “todavía se quieren”.

Al ser consultado por su relación con la actual novia de su hijo, Wanda Nara, Prosi explicó: “Personalmente no he hablado con Wanda, cuando hay gente, artistas, yo no voy. Me invitan, pero no soy de ir a las reuniones”.

Ante la pregunta de si le gustaría conocer a su nuera, Miguel Ángel apuntó: “Ya conocí a Tamara y me adora, es una excelente persona y más, es excelente mamá. Lo que creció en cuatro años esa chica”.

En cuanto al viaje que hizo su hijo en familia a Europa y los exuberantes regalos que le brindó a Tamara Báez, Prosi había mencionado que hubiera sido más favorable, que el músico comprara una casa. En este sentido agregó: “Hoy en día, las generaciones cambian un 100%, dan una vuelta de 360°, son bravas”.

“Esa plata que él gastó en el Mercedes Benz que le regaló para su cumpleaños o ese viaje a Europa, hubiese comprado una casa a nombre de su hija, pero -el pensamiento- es de una persona de más de 60 años. Los chicos piensan distinto”, agregó.

“Si hay una falta de alimentos, cosa que no creo con la forma en la que vive Tamara, quizás no se renovó a tiempo lo que es la compensación y todas esas cosas. Se van a entender sentándose a hablar, ellos son muy compinches desde que son menores y, cuando hablan, ellos se quieren todavía”, concluyó.