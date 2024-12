El angustiante posteo de Isabel Macedo: con el vestido de gala, pero en su casa

La actriz Isabel Macedo debió ausentarse anoche de la gala de los Martín Fierro de Moda 2024 ya que, hace sólo algunos días atrás, sufrió un fuerte golpe durante los ensayos de la novela Margarita: la actriz celebró desde la cama y con su vestido puesto.

“Bueno, me tomé el vuelo, vine para acá para prepararme para los Martín Fierro de la Moda, para estar lista y divina. En el vuelo, en el avión, empecé a sentir que la naríz me hacía ruidos”, comenzó la intérprete.

Según contó, la actriz consideró que estaba “sugestionada” y entró en negación. “No puede ser”, recordó e imitó ruidos de un quiebre: “No sabía si era la presión -por la altitud de la aeronave-, me empecé a sentir mal, me dolía la cabeza, me duele mucho acá -señaló el pómulo lastimado- y todo”.

“Se empezó como a agrandar el dolor. Igual llegué acá, me bañé, me empecé a peinar, pero claro, no puedo soportar ni una brocha en la cara, no me puedo maquillar”, concluyó.

“Esta vez lo vivimos de una manera diferente. En familia. Todos juntos celebrando el resultado de tanto trabajo”, señaló y agregó: “Como ya tenía todo listo por si me sentía mejor para poder ir, me puse mi vestido”.