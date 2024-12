Gran Hermano 2025 abrió sus puertas con un elenco que promete mantener a la audiencia pegada a la pantalla. Entre los participantes destacan perfiles que han generado revuelo antes de su ingreso.

Jenifer Lauría , ex pareja de Ricardo Centurión y madre de su hija, no tardó en causar controversia. La joven, de 31 años, ingresó con el objetivo claro de ganar popularidad en los medios y abrirse camino como modelo o panelista. Aunque aseguró que no será aficionada al deporte, las redes sociales explotaron con comentarios de allegados al exfutbolista, algunos de ellos críticos hacia su decisión de participar.

Chiara Mancuso , hija del exjugador de la Selección Argentina Alejandro Mancuso, también se perfila como una figura polémica. La joven de 30 años se presenta como líder nata, pero su participación ya se vio salpicada por su presencia en una fiesta en un yate que derivó en sanciones para futbolistas del club Independiente.

En tanto, Ezequiel Ois , un joven de 24 años de Ramos Mejía, se sorprendió con su perfil carismático. Profesor de tenis y músico, el participante también enfrentó críticas tras revelarse imágenes de su pasado como militante del PRO, generando un intenso debate en redes.

Por su parte, Carlos Tocco , exjugador y entrenador del ascenso argentino, se presenta como un empresario vinculado a la noche porteña y el comercio de lencería. Su experiencia de vida lo coloca como un competidor que combina astucia con determinación.

Finalmente, Giuliano Vaschetto , oriundo de Venado Tuerto, llegó con un discurso que no dejó indiferente a nadie. Vendedor nato y practicante de kickboxing, aseguró no creer en la monogamia, lo que subió las redes con opiniones divididas.

Gran Hermano 2025 no ha hecho más que empezar, pero sus participantes ya dejan claro que esta edición estará marcada por el debate, la controversia y, por supuesto, las estrategias para ganar.