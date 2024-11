En una nueva controversia política, el vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió este miércoles a la carta abierta publicada por Horacio Rodríguez Larreta, en la que el exjefe de Gobierno acusó al presidente Javier Milei de fomentar la "violencia verbal" y el "discurso del odio".

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni desestimó las críticas de Larreta, quien presentó un informe de su think tank político, Movimiento al Desarrollo (MAD), señalando un incremento en el uso de términos ofensivos por parte del mandatario en redes sociales. Según el documento, Milei habría utilizado expresiones como "zurdos" (301 veces), "degenerados" (184 veces) y "hijos de puta" (110 veces) en publicaciones realizadas en su cuenta oficial.

Carta abierta al Presidente Javier Milei,



Ha pasado un año ya de la elección que lo convirtió en Presidente de todos los argentinos. Fue una victoria contundente que puso de manifiesto la voluntad de cambio de la mayoría. En ese instante terminó la campaña electoral para todos.… pic.twitter.com/bUnRYNGK90 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 26, 2024

Adorni respondió categóricamente: "Nueve de cada diez argentinos no creen lo que dice Larreta, por lo que su análisis es irrelevante. El pueblo eligió a Milei porque confía en su autenticidad y no en una paz fingida". Además, el vocero cuestionó la repercusión de la carta en redes sociales, destacando que obtuvo solo 4.000 "me gusta" en una cuenta con 1,7 millones de seguidores.

El portavoz también defendió al presidente Milei, argumentando que su estilo directo es una respuesta genuina a los problemas del país. "La verdadera violencia no está en las formas, sino en los resultados de quienes gobernaron antes: pobreza, inflación y aislamiento internacional", expresó.

Por su parte, Rodríguez Larreta había señalado en su carta que la campaña electoral ya terminó y que Milei debería centrarse en unir al país. "Nuestras palabras son importantes porque son el lugar donde siempre comienza la violencia", concluyó el exjefe de Gobierno.

La polémica parece continuar, mientras las diferencias entre ambos referentes políticos marcan el tono del debate público en el país.