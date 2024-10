En el programa de streaming “Gelatina”, la reconocida cocinera e influencer argentina Paulina Cocina se despachó contra la tradicional chocotorta, un postre muy querido por muchos argentinos. Durante la emisión, el periodista Pedro Rosemblat le preguntó a Paulina sobre su opinión respecto a este popular dulce. Sin duda, ella manifestó su descontento: “Sí, es malísima. No el banco. ¿Saben qué cosa no me banco de la chocotorta? Lo digo en frente de todos ustedes y cancelar. No me banco que sea emblema de algo, una cosa que tiene galletitas, chicos”.

Paulina argumentó que el hecho de que la chocotorta sea considerada un símbolo de celebración, como en los cumpleaños, es preocupante: “Por favor, cocinemos. No tengo nada en contra de la galleta, ni contra la chocotorta. Pero cuando ves a los extranjeros o gente que se fue afuera y dice: 'Ay, la chocotorta, ¿Y para mi cumpleaños? ¿Desde cuándo esta generación tiene como torta de cumpleaños 10 galletitas con dulce de leche?”, concluyó.

La controversia aumentó cuando Manuel Adorni, vocero del presidente, usó su cuenta de X para expresar su apoyo a la influencer. Compartió una captura de pantalla con los comentarios de Paulina y agregó un irónico “Adorni- Paulina Cocina 2031”, sugiriendo una posible fórmula electoral con ella. Esta intervención de Adorni provocó una mezcla de reacciones en las redes sociales, desde quienes aplauden la defensa de la influencer hasta quienes critican su postura y la del vocero presidencial.

La chocotorta, aunque amada por muchos, ha encontrado detractores en figuras influyentes, lo que plantea preguntas sobre la identidad culinaria argentina y la evolución de sus tradiciones gastronómicas.