Valentina Cervantes y Enzo Fernández han confirmado su separación tras una relación que se expande por seis años. La noticia, que circuló en medios y redes sociales, fue finalmente confirmada por el propio Cervantes, quien también ofreció detalles sobre los motivos que llevaron a esta decisión.

La primicia fue adelantada por Ángel de Brito en su programa "LAM" en América TV, donde indicó que la separación era un tema en boca de muchos, pero que aún no había declaraciones oficiales de los protagonistas. El periodista Juli Argenta, en comunicación directa con Cervantes, confirmó que los rumores habían sido ciertos. “Hace bastante tiempo que está el rumor de una separación en redes sociales, pero muchos porque investigan el tema de los likes”, indicó Argenta.

Cervantes utilizó sus redes sociales para comunicar su distanciamiento: “Con Enzo hoy decimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos”. En este sentido, la botinera desmintió especulaciones sobre la causa de la ruptura, subrayando la calidad del padre de Fernández: “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.

La pareja, que se conoció en su juventud, se había mantenido unida a lo largo de la carrera futbolística de Enzo, quien actualmente juega para el Chelsea en Inglaterra. Tienen dos hijos, Olivia de cuatro años y Benjamín de uno. La periodista Juli Argenta destacó que el cumpleaños de Benjamín había marcado un punto de quietud en la relación. “Él le comunicó que quería separarse y para ella fue un baldazo de agua fría. Él la dejó”, aseguró Argenta.

Contrario a las versiones que circulaban, donde se afirmaba que Cervantes habría tomado la decisión de separarse tras encontrar chats comprometidos, se revela que fue Enzo quien expresó su deseo de vivir de manera independiente. “Él tuvo una vida de ser papá muy chico y le comunicó que hoy por hoy tiene ganas de hacer su vida solo”, detalló Argenta.

Valentina ha tomado la decisión de regresar a Argentina, a pesar de que Enzo le pidió que se quedara en Inglaterra. “Ella está viajando en las próximas horas a Buenos Aires. No están casados, y cuando él le comunica esta situación unilateral, ella no dudó en volverse”, agregó.

Además, se sugiere que Cervantes busca establecerse profesionalmente en Argentina, ya que ha trabajado arduamente en sus redes sociales y busca abrirse camino en el ámbito laboral tras la separación. “Valentina tiene ganas de hacer su camino en Argentina”, concluyó Argenta.