En horas previas a la decisión judicial que podría determinar el futuro de L-Gante, Claudia Valenzuela, su madre, ofreció una emotiva defensa del cantante en el programa "Mañanísima" (El Trece). En el marco del juicio, L-Gante se enfrenta a graves acusaciones que incluyen amenazas, privación ilegítima de la libertad, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado. La fiscalía ha solicitado una pena de siete años de prisión, mientras que las querellas proponen sanciones de tres y ocho años, respectivamente.

Durante la entrevista, Valenzuela manifestó su fe en la inocencia de su hijo, argumentando que los testimonios presentados en el juicio no son suficientes para condenarlo. "No lo veo culpable. Objetivamente te digo que lo que hablaban los testigos y todo lo que había no es para declararlo culpable", afirmó. La tensión en la familia es palpable, con Claudia confesando que, a pesar de la ansiedad que sienten, intentan mantener la calma: "Hay que estar tranquilos para pasar este difícil momento".

La madre de L-Gante también criticó al sistema judicial, señalando que existen otros casos que deben ser tratados con mayor seriedad. "La Justicia tiene tantos otros casos que merecen una pena en la cárcel y están libres", expresó, subrayando la frustración que siente ante la situación de su hijo.

En cuanto a la repercusión de la fama de L-Gante en el juicio, Claudia reconoció que, aunque puede haber influido en ciertos aspectos, no está completamente segura de su impacto en la decisión judicial. "La fama en cierta forma, sí, en algunas cosas sí, aunque en otras no", indicó.

Con el veredicto a punto de conocerse, la angustia y la esperanza conviven en la familia Valenzuela. L-Gante, quien también se declaró inocente a lo largo del juicio, manifestó su enojo y frustración ante el proceso judicial. "Estoy muy enojado por esta situación, por haber llegado hasta aquí y tener que hacer estas cosas", señaló en una de sus últimas declaraciones.