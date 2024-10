En una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el rector Ricardo Gelpi confirmó que la institución se presentó ante la Justicia para solicitar una resolución sobre qué organismo debe auditar a las universidades nacionales. Esta decisión surge como respuesta a la reciente comunicación del Poder Ejecutivo, que establece que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) será la encargada de llevar a cabo estas auditorías.

Gelpi enfatizó que la UBA no se opone a las auditorías, sino que considera que la SIGEN carece de competencias legales para auditar a las universidades. "Entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso. Esto no significa que nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario", afirmó Gelpi, quien se comprometió a respetar lo que determine el Poder Judicial.

El rector también destacó que la UBA es una de las entidades más controladas y auditadas dentro del sector público. La universidad se somete a revisión de la Auditoría General de la Nación, informes del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y auditorías internas. Gelpi reiteró el deseo de la UBA de ser auditada, siempre dentro del marco de la legalidad y las instituciones establecidas.

La presentación ante la Justicia se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las universidades, que ha llevado a la UBA a actuar en defensa de su autonomía y de sus procedimientos de control interno.