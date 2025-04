En declaraciones brindadas este martes 1 de abril, el vocero presidencial y actual candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, tomó distancia del PRO al afirmar que “no tienen la misma agenda” y que no es viable “forzar una alianza” cuando los objetivos políticos son distintos.

“La gente ya percibe que hay lugares que no pueden cambiar con los que llevan años ejerciendo el poder. Después de 17 años, el modelo del PRO en la Ciudad está agotado”, sostuvo Adorni durante una entrevista televisiva, en la que además cuestionó el rumbo de la administración de Jorge Macri al frente del Gobierno porteño.

Con un tono crítico, el funcionario aseguró: “No te voy a decir que hay olor a pis, pero sí que el modelo no está funcionando”. Y agregó que su espacio busca una transformación real y no responde a lógicas políticas tradicionales. “Nosotros acompañamos ideas, no momentos. No somos políticos, venimos a defender principios”, subrayó.

Adorni se encuentra actualmente en plena campaña con vistas a las elecciones del 18 de mayo, donde se elegirá a los nuevos integrantes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Este proceso marca la primera contienda directa entre LLA y el PRO en territorio porteño. El resultado podría ser clave para futuras negociaciones de cara a una posible fusión para las legislativas nacionales.

El portavoz presidencial también remarcó que, de resultar electo, asumirá el 10 de diciembre y renunciará a su cargo actual. “Mi candidatura no es testimonial, fue la única condición que puse para encabezar la lista”, expresó, despejando dudas sobre su continuidad en Casa Rosada.

Consultado sobre su futuro político, Adorni no descartó competir por la Jefatura de Gobierno porteño en 2027. “Tenemos que defender nuestras ideas y tratar de aplicarlas. Eso no significa que el PRO sea nuestro enemigo”, señaló.

En cuanto a su reemplazo como vocero, fuentes oficiales aseguran que será el propio Adorni quien proponga una terna de candidatos para que el presidente Javier Milei defina a su sucesor. Sin embargo, ya se descarta que Daniel Parisini, conocido como “el Gordo Dan”, ocupe ese rol.