En el día de hoy, Claudia Andrea Silvero, una mujer que colaboró ​​con la ex primera dama Fabiola Yañez en asuntos sociales, comparará ante el fiscal federal Ramiro González en los tribunales de Comodoro Py como testigo en la causa de violencia de género. que involucra al ex presidente Alberto Fernández.

Silvero fue presentado como testigo por la defensa de Fernández y ha afirmado, en declaraciones ante un escribano público, que nunca presenció episodios de violencia entre la pareja. Además, aseguró que Yañez nunca le comentó sobre situaciones de este tipo. En este contexto, el fiscal ha convocado a Silvero a declarar a las 10:00 de la mañana.

Su testimonio es significativo, ya que es una de las cinco testigos propuestas por la abogada de Fernández, Silvina Carreira. Hasta el momento, dos de los testigos han declarado y coincidido en que en la relación no hubo violencia, sugiriendo que los moretones visibles en Yañez eran el resultado de caídas provocadas por el consumo de alcohol o por secuelas de tratamientos estéticos.

En su declaración, Silvero ha compartido que conoció a Yañez a través de Instagram, debido a su trabajo social en Misiones, la provincia natal de la ex primera dama. Cuando Fernández asumió la presidencia, Silvero fue asignada para asesorar a Yañez en cuestiones sociales y, según su relato, visitaba con regularidad la residencia de Olivos. Afirmó que no observó ningún acto de violencia y mencionó que la ex primera dama tenía "problemas cotidianos de alcoholismo", los cuales Fernández intentaba abordar, aunque, según ella, "era imposible" ayudarla.

Silvero también reveló que Yañez le había hablado conversaciones y discusiones que había tenido con Fernández por la supuesta presencia de otras mujeres en su vida, así como un video donde se le ve al ex presidente junto a la periodista Tamara Pettinato en la Casa Rosada, un hecho que salió a la luz este año. El testigo alegó que Yañez realizó viajes a Misiones para encontrarse con otros hombres, además de mantener encuentros en un departamento en Puerto Madero.