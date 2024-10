La actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha desatado una nueva ola de controversia al calificar a Donald Trump de "fascista". En declaraciones recientes, Harris citó comentarios de su exjefe, el general retirado John Kelly, quien recordó los elogios de Trump hacia Adolf Hitler durante su tiempo en la Casa Blanca.

Estas afirmaciones fueron expresadas en entrevistas con The New York Times y The Atlantic , donde Kelly explicó cómo Trump había manifestado admiración por algunos aspectos del régimen nazi, indicando que esto encaja con la definición clásica de fascismo. "Sí, lo creo", respondió Harris en un foro de CNN cuando se le preguntó si entendía a Trump como un fascista.

Harris continuó enfatizando que, si Trump fuera reelegido, sería un presidente que admiraría a los dictadores y que no se moderaría por aquellos que normalmente le han puesto límites. "Creo que Donald Trump es un peligro para el bienestar y la seguridad de los Estados Unidos de América", afirmó, instando a los votantes a considerar "ciertos estándares" que un presidente debería mantener.

Las palabras de Harris no son las primeras en marcar a Trump dentro de un contexto de fascismo. Durante su presidencia, varios críticos hicieron eco de estas acusaciones, algo que ahora Harris ha rescatado para su campaña electoral.

Por su parte, Kelly también se refirió a comentarios que Trump hizo sobre "los generales de Hitler", sugiriendo que tales observaciones son reflejo de una ideología peligrosa. El general retirado Mark A. Milley, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, ha sido igualmente contundente, describiendo a Trump como "fascista hasta la médula" y como "la persona más peligrosa para este país".

Este intercambio de acusación se produce en un contexto de creciente polarización política en Estados Unidos, donde el discurso sobre la naturaleza del liderazgo y la retórica utilizada en la política se encuentra en el centro del debate nacional.