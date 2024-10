En una velada de boxeo en el Ali Boxing Club de Phuket, Tailandia, se produjo un escándalo que conmocionó al mundo del pugilismo. Idris Abdurashidov, un joven luchador ruso con un historial exitoso en artes marciales mixtas (MMA), hizo su debut en el boxeo de manera controvertida. Durante el cuarto asalto de su combate contra el iraní Bagher Faraj, Abdurashidov, superado en el ring, cometió un acto antideportivo al propinarle una patada al rostro de su oponente, dejándolo inconsciente sobre la lona.

/contenido/70323/aston-villa-busca-asegurar-su-futuro-en-la-champions-league-contra-bolonia

Este acto ilegal fue captado en video y rápidamente se volvió viral, especialmente después de ser compartido por Abdurashidov en su cuenta de Instagram, donde se jactó: “Así debuté en el boxeo profesional, con descalificación de por vida y esta patada que lancé como una ametralladora. ”. La comunidad del boxeo no tardó en reaccionar, condenando unánimemente el comportamiento del joven luchador. Los comentarios en redes sociales clamaban por su expulsión definitiva del deporte, con usuarios pidiendo incluso su arresto por agresión.

Al día siguiente del incidente, Abdurashidov intentó calmar las aguas al publicar una foto junto a Faraj, afirmando que ambos se habían reconciliado. Sin embargo, esta acción fue recibida con escepticismo y críticas por parte de aficionados y expertos del deporte.

Este no es el primer caso de un boxeador enfrentando descalificación de por vida; el recuerdo más prominente es el de Luis Lazarte, quien fue descalificado tras amenazar a un árbitro en el ring en 2012. Abdurashidov, quien hasta este momento contaba con un récord de 4-0 en MMA y había competido en la reconocida promotora ONE Championship, Ahora se enfrenta a un futuro incierto. No hay información sobre si esta situación afectará su carrera en las artes marciales mixtas.

/contenido/70320/franco-colapinto-fecha-clave-para-su-futuro-en-sauber-en-la-formula-1

Por su parte, Bagher Faraj suma una victoria más a su récord, que ahora se eleva a 3-0, gracias a la descalificación de Abdurashidov. Este resultado se suma a su victoria por nocaut ante Jari Fathi y su debut exitoso en junio, lo que augura un futuro prometedor en el boxeo.