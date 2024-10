El Aston Villa, que cuenta con la destacada actuación del arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, se prepara para un enfrentamiento crucial en la UEFA Champions League. Este martes a las 16:00, el conjunto inglés recibirá al Bolonia en su estadio, buscando consolidar su posición como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente fase del torneo.

El equipo dirigido por Unai Emery ha tenido un inicio impresionante en la competición. Con una victoria inaugural sobre el Young Boys de Suiza y una sorprendente victoria por 1-0 ante el Bayern Múnich en su último partido, el Aston Villa se ha colocado entre los siete equipos con puntaje perfecto en la Champions. La destacada actuación de Martínez, quien se lució bajo los tres palos en el encuentro contra el Bayern, ha sido fundamental para este éxito.

Un resultado positivo ante el Bolonia no solo afianzaría su liderazgo en el grupo, sino que también lo acercaría un paso más a los octavos de final, donde solo avanzarán los primeros ocho equipos. Este encuentro se presenta como una oportunidad para que la Villa continúe demostrando su potencial en el torneo más importante de clubes a nivel europeo.

En la misma jornada, otros partidos destacados incluyen al Real Madrid enfrentándose al Borussia Dortmund, una reedición de la última final, así como encuentros entre el Arsenal y el Shakhtar Donetsk, y la Juventus de Nicolás González contra el Stuttgart.

Partidos de hoy en la UEFA Champions League:

13:45 : Milán vs. Brujas

13:45 : Mónaco vs.Estrella Roja

16:00 : Arsenal vs. Shakhtar

16:00 : Aston Villa vs Bolonia

16:00 : Girona vs Bratislava

16:00 : Juventus vs. Stuttgart

16:00 : PSG vs. PSV

16:00 : Real Madrid vs.Borussia Dortmund

16:00 : Sturm Graz - Sporting Lisboa