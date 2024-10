"¿Así que ahora también me querés matar?", le contestó CFK a Milei.

El presidente Javier Milei ha suscitado una fuerte controversia tras realizar comentarios incendiarios dirigidos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sugiriendo que desea "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro". Esta declaración, realizada en un contexto marcado por un intento de magnicidio que sufrió la exvicepresidenta hace poco más de dos años, ha provocado un amplio repudio en el ámbito político y social.

A raíz de estas declaraciones, Fernández de Kirchner respondió con firmeza: "¿Así que ahora también me querés matar? Aunque me maten, tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena". Su respuesta subraya no solo la gravedad de las palabras de Milei, sino también la preocupación por el clima de violencia que estas generan.

Diversos sectores, incluyendo el peronismo y la Confederación General del Trabajo (CGT), han alzado la voz contra lo que consideran una escalada de violencia verbal que podría legitimar ataques físicos. "La muerte no puede formar parte de la disputa política", enfatizaron desde la CGT, mientras que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó los comentarios de Milei como "gravísimos e indignos".

La reacción ha sido casi unánime, aunque notablemente silenciosa por parte de la Unión Cívica Radical (UCR), lo que ha despertado inquietudes sobre su posición en este clima de hostilidad. Mientras tanto, Milei, lejos de retractarse, continuó alimentando la polémica, sugiriendo que sus palabras eran meras metáforas y atacando a Fernández de Kirchner con nuevas críticas sobre su gestión económica.

El entorno político se encuentra en un momento crítico, donde el discurso de odio y la violencia verbal parecen estar normalizándose. Dirigentes de distintos partidos han hecho un llamado a la unidad para frenar esta peligrosa tendencia y proteger la democracia, argumentando que las palabras del presidente son un peligro real para la convivencia pacífica en el país.