En el marco de la investigación por violencia de género que involucra a Fabiola Yañez, la ex niñera del hijo de la pareja presidencial, Noelia del Valle, declarará este martes a las 10 de la mañana. La citación fue realizada por el fiscal federal Ramiro González, a solicitud de la defensa del ex mandatario Alberto Fernández. Este desarrollo se produce tras la reciente decisión del juez federal Julián Ercolini, quien invalidó tres testimonios de mujeres que trabajaron para la pareja en la Quinta de Olivos, argumentando que al dirigirse previamente a una escribanía para exponer su situación de forma particular, violaron un pacto. de confidencialidad que habían firmado al ser contratadas.

/contenido/70243/el-fmi-oficializa-recorte-de-cargos-argentina-ahorrara-usd-3200-millones-en-deud

En un giro adicional, la Fiscalía ha aceptado como prueba 26 fojas de capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp proporcionadas por Yañez, las cuales fueron certificadas por un notario español. Esta decisión se tomó después de que la ex primera dama se negara a entregar su teléfono celular en España para la extracción de datos, lo que había sido requerido en un exhorto judicial que finalmente quedó cerrado sin éxito.

Por su parte, el juez Ercolini deberá resolver la recusación del fiscal planteada por la defensa de Fernández, para lo cual ha convocado a las partes a una audiencia. En relación con el caso, la semana pasada, Sofía Pachhi, ex asesora y amiga de Yañez, comparó ante la Fiscalía y negocio haber presenciado actos de violencia, aunque calificó a la ex pareja presidencial como "tóxica".