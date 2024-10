En una reciente aparición en televisión, Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos y actual candidato republicano a la presidencia, generó controversia al afirmar que el actual presidente, Joe Biden, odia a su vicepresidenta, Kamala Harris. Trump argumentó que la situación actual de Biden se debe a presiones internas que lo llevaron a retirarse de la carrera electoral, describiéndolo como un “golpe de Estado” dentro del Partido Demócrata.

“Lo obligaron a salir, fue como un golpe de Estado”, manifestó Trump, sugiriendo que el Partido Demócrata tomó esta decisión debido al mal desempeño de Biden en su campaña. Según el ex mandatario, este hecho inédito en la política estadounidense evidencia una fractura profunda en el partido que dirige Biden.

Trump continuó su crítica, afirmando que la relación entre Biden y Harris es tensa: “A él no le gusta ella. La odia. Creo que la odia tanto como me odia a mí”. En sus declaraciones, también mencionó que a pesar de que Biden recibió 14 millones de votos en su nominación, Harris no obtuvo apoyo en la misma medida.

Este comentario se suma a las crecientes tensiones dentro del Partido Demócrata, donde algunos analistas políticos ya han expresado su preocupación por la efectividad de la actual administración y la dinámica entre sus líderes.