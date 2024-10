El cantante Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, fue el último invitado en el famoso living de Susana Giménez, donde compartió detalles sobre su controvertida relación con la empresaria y conductora Wanda Nara. Durante la entrevista, L-Gante fue directo al responder la pregunta que muchos se hacen: "¿Estás enamorado de Wanda?". Sin embargo, negó cualquier romance: "Pasaron muchas cosas. Pasa que está Icardi en la casa, mirá si viene, dice algo y después tiene que volver a la casa y está el marido", expresó el cantante en referencia al futbolista Mauro Icardi.

Susana no dejó pasar la oportunidad de preguntar sobre una foto reciente que circuló en los medios, donde se veía a L-Gante y Wanda besándose frente a la Basílica de Luján. "Eso fue hace mucho. Fuimos a un boliche ahí en Luján ya la salida pintó foto en la Basílica. Esa foto salió a la luz la semana pasada", explicó Valenzuela, aclarando que el evento ocurrió tiempo atrás.

En un tono más serio, L-Gante habló sobre su aprecio por Wanda, a quien describió como una gran mujer y madre. "La conocí en un evento de boxeo, estaba el Chino Maidana y ella estaba al lado mío", comentó sobre su primer encuentro con Nara. Sin embargo, aclaró que actualmente ya no mantiene contacto. "Ahora mismo estoy enfocado en mí. Yo no me voy a dejar basar por personas que son más grandes que yo", afirmó, sugiriendo que la relación no terminó en buenos términos.

La entrevista dejó a los seguidores del cantante y de Wanda Nara con más preguntas que respuestas, generando una ola de reacciones en las redes sociales, donde se debate sobre la naturaleza real de su relación.