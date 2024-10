El dirigente social y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, protagonizó un incidente violento en la vía pública mientras caminaba por el barrio porteño de Palermo. Según fuentes cercanas, Grabois fue abordado por un hombre identificado como Marcos Viera, quien lo increpó al grito de: "¿Qué hacés acá? Ocupate de los pobres". El intercambio verbal escaló rápidamente y derivó en una pelea.

De acuerdo con testigos y videos que circulan en redes sociales, Viera habría tratado de agredir a Grabois con una silla. Sin embargo, el entorno del dirigente afirma que él respondió en defensa propia, ya que Viera lo había insultado y amenazado. En las imágenes se ve a Viera caído en el suelo, suplicando: "No me peguen más, no me puedo levantar".

Los colaboradores de Grabois aseguran que el incidente fue provocado por Viera, quien "revoleaba piñas" y habría tropezado con una moto, lo que provocó su caída. No obstante, el hombre insiste en que fue golpeado por Grabois y su equipo.

Este episodio ocurre semanas después de otro altercado en el Aeropuerto de Ezeiza, donde Grabois también fue increpado públicamente. Hasta el momento, el dirigente no ha hecho declaraciones oficiales sobre el incidente en Palermo.