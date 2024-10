Las redes sociales de Tini Stoessel y Young Miko se han convertido en el centro de especulación entre sus seguidores. En los últimos días, ambas artistas han intercambiado mensajes que parecen confirmar la cercanía entre ellas, aunque ninguna ha dado declaraciones oficiales sobre el tipo de vínculo que las une.

El más reciente cruce ocurrió tras la destacada presentación de Tini en el famoso programa Saturday Night Live junto a Coldplay. Young Miko no tardó en dejarle un comentario público, llamándola “princesa”, a lo que Tini respondió con un “Tuya” seguido de un emoji de corazón, lo que provocó una ola de reacciones entre sus fanáticos.

Este no es el primer gesto de complicidad entre ambas. Días antes, Tini compartió una historia en Instagram en la que aparecía abrazada por una persona cuyos tatuajes coincidían con los de la cantante puertorriqueña. Aunque la argentina no mencionó explícitamente a Young Miko, los seguidores no tardaron en identificarla.

Hasta el momento, las artistas no han aclarado la naturaleza de su relación, lo que deja lugar a múltiples interpretaciones y comentarios por parte de sus fans, quienes siguen atentos cada nueva interacción.