Roberto García Moritán, reconocido político y exmarido de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta mediática. En esta ocasión, fue interceptado por un notero del popular programa de espectáculos "Los Ángeles de la Mañana" (LAM), mientras intentaba cerrar la puerta de su auto y evitar las preguntas insistentes sobre su carrera política.

El incidente ocurrió cuando Alejandro Castelo, el movilero de LAM, le preguntó a Moritán si estaba enojado debido a su actitud evasiva. "No tengo nada que decir. Dale, por favor. Me dejás cerrar la puerta, por favor. Estoy llegando tarde", respondió el político visiblemente molesto. Sin embargo, ante la insistencia del periodista, Moritán expresó su enojo con contundencia: "Lejos de ustedes. No voy a hablar nunca jamás con vos. Es para que no pierdas el tiempo. Chau, amigo."

El cruce rápidamente se viralizó en redes sociales, generando múltiples comentarios y reacciones. Lejos de ignorar el episodio, García Moritán recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un fragmento del incómodo momento, acompañado de la palabra "¿Enojado?" junto a un emoji. Esta interacción ha desatado especulaciones sobre su relación con los medios de comunicación y su postura en futuros encuentros con la prensa.

Desde su separación de Pampita, García Moritán ha estado bajo constante escrutinio, pero este último incidente refleja un cambio en su relación con los medios, indicando que no está dispuesto a continuar con la dinámica de exposición mediática que ha mantenido hasta ahora.