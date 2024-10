Fabiola Yañez expresa temor en redes sociales: "Tengo miedo"

Fabiola Yañez, ex pareja del expresidente argentino Alberto Fernández, generó preocupación entre sus seguidores tras publicar un mensaje en su cuenta de Instagram que decía simplemente: "Tengo miedo". La publicación, realizada el 8 de octubre de 2024, se destacó por su sencillez y la falta de contexto, con letras blancas sobre un fondo negro, lo que intensificó las especulaciones sobre su situación actual.



El mensaje llega en medio del proceso judicial que enfrenta a Yañez con Fernández, quien es investigado por presunta violencia de género. En las últimas semanas, la ex primera dama no se presentó ante la Fiscalía española para entregar su teléfono móvil, una acción clave en la investigación. Según fuentes judiciales, Yañez debía acudir a un domicilio en Madrid para realizar una copia forense de los datos de su teléfono, que luego serían enviados a la fiscalía federal argentina para su análisis, en particular los mensajes intercambiados entre ella y el exmandatario.



Este trámite forma parte de una rogatoria internacional que, a pesar de los intentos de la defensa de Fernández por evitar que se realice en España, fue avalada por la Cámara Federal porteña. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah argumentaron que no existía un perjuicio irreparable para el expresidente y que los derechos de defensa estaban garantizados.



Mientras tanto, la relación entre Fernández y Yañez continúa siendo objeto de controversia pública, con un proceso judicial que aún tiene múltiples etapas por delante. La publicación de Yañez, aunque breve, ha generado un nuevo capítulo en esta tensa disputa.