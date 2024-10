La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron una nueva caída en septiembre de 2024, con un descenso del 5,2% interanual y una baja del 0, 5% respecto a agosto. Este informe contradice las expectativas del gobierno, que había previsto una recuperación en forma de "V" para esta época del año. En lo que va de 2024, las ventas acumulan un retroceso del 15%.

El rubro textil e indumentaria fue uno de los más afectados, con una disminución del 5,4% en ventas interanuales y una caída del 3,2% respecto a agosto. Otros sectores como perfumerías (-20,8%) y bazar y decoración (-12,3%) también mostraron bajas significativas. En contraste, algunas categorías como la perfumería tuvieron un ligero repunte en la comparación mensual, con un alza del 3%, aunque siguen muy por debajo de los niveles del año pasado.

A pesar de las ofertas y las facilidades de pago, como cuotas a largo plazo, los consumidores no respondieron de la manera esperada. Desde CAME señalaron que “el comercio pyme volvió a tener un mes con poco movimiento”, incluso con días de muy baja circulación de personas. Las promociones, aunque ayudaron en algunos rubros, no lograron revertir la tendencia negativa en la mayoría de los sectores evaluados.

En cuanto a las dificultades, el 55,4% de los comercios encuestados mencionaron la falta de ventas como el principal problema, seguido por los altos costos de producción y logísticos, con un 30,2%. Además, el acceso al crédito sigue siendo limitado, con solo un 6,5% de las pymes logrando financiamiento.