El gobierno nacional ha aprobado el modelo de Acuerdo de Garantía que la Argentina firmará con el Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD), así como los modelos de contrato de contragarantía que serán suscritos por la Nación y los gobiernos de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Esta decisión permitirá avanzar con la construcción del acueducto bi provincial, una obra de infraestructura clave para abastecer de agua a localidades de ambas provincias.

La aprobación del préstamo, que asciende a cien millones de dólares, está contenida en el Decreto 874/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial. Este empréstito permitirá desarrollar los bloques B y C de la obra, que llevarán agua desde Coronda hasta San Francisco, en la provincia de Córdoba, y posteriormente a la capital mediterránea. Los bloques B y C contemplan la extensión de la red de agua hacia Arocena, San Fabián, Barrancas, Larrechea y Gessler (bloque B), así como Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, López y Campo Piaggio (bloque C).

Esta es la segunda ocasión en que Santa Fe y Córdoba recurren a financiamiento externo para el desarrollo del acueducto bi provincial. El primer crédito, por 50 millones de dólares, fue otorgado por el Fondo Kuwaití y se destinó a la construcción de la toma de agua, la planta de potabilización y varios kilómetros de cañería para la red de agua potable de Coronda. El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, destacó que esta obra ya está en marcha y representa un avance significativo para garantizar el acceso al agua potable en la región.

El aval del gobierno nacional es considerado fundamental para la continuidad de este proyecto, que busca mejorar la infraestructura hídrica y la calidad de vida de millas de habitantes de ambas provincias. Durante la firma para el inicio de los trabajos del acueducto, en octubre de 2023, estuvieron presentes las principales autoridades provinciales: Maximiliano Pullaro, actual gobernador de Santa Fe, su antecesor Omar Perotti, y los mandatarios cordobeses Juan Schiaretti y Martín Llaryora.