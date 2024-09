♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Los asuntos del corazón se presentan sorprendentes. No sea imprudente con sus inversiones. Día estupendo para llegar a un acuerdo laboral. Deje de lado los hábitos que perjudican su salud.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Escuche al mundo que le rodea, hay gente que le necesita. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. No confunda lo personal con lo profesional. Debe cuidar su alimentación si quiere rendir más.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Respete más los comentarios de su pareja. Jornada financiera muy positiva. Concentre sus energías en aumentar su productividad. No se preocupe por su salud, es muy buena.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La comunicación es fundamental en las relaciones. La situación económica mejora. En sus manos caerá un proyecto laboral muy estimulante. No estaría de más revisar su colesterol.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No provoque discusiones sin sentido con su pareja. Su dinero crecerá sin demasiados esfuerzos. Concéntrese en los objetivos laborales que le interesan. Recupere las buenas costumbres alimenticias.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Tiene que afrontar gastos de envergadura. Se incrementan sus posibilidades de ascenso. Dedique el tiempo libre que tiene a cuidar su salud.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Querrá vivir la vida con mayor intensidad. Quizá le ofrezcan un viaje que le aportará beneficios. Pequeña contrariedad de tipo profesional. El abandono al que se somete diariamente, mermará su salud.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. Controle su dinero, deje las compras para otra ocasión. No se fíe de las propuestas laborales tan maravillosas, medítelas. Una escapada al campo siempre viene bien.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los sentimientos estarán ligados a la nostalgia. Momento de dar una mayor prioridad al ahorro. Toda iniciativa laboral tendrá éxito. Su organismo exige que deje a un lado todo tipo de excesos.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)Sabe que su pareja no es la que está fallando. Va a tener muchos gastos pero su economía no sufrirá. Sea diplomático en sus relaciones laborales. Cuide su garganta o acabará con un buen resfriado.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Solamente su familia llenará el hueco de su corazón. Los problemas económicos que le agobian se resuelven. Llegan cambios en su lugar de trabajo. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Respire hondo antes de decir algo inconveniente a su pareja. Cuidado con las nuevas inversiones que le proponen. Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte. Está tenso, procure realizar ejercicios de relajación.