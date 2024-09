Nuevo audio revela tensa discusión entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Un nuevo audio que involucra a Alberto Fernández y Fabiola Yañez fue revelado en las últimas horas, vivando la polémica en torno a las denuncias por violencia de género que enfrenta el ex presidente. En la grabación, Yañez confronta a Fernández por supuestamente invitar a una amiga de la ex primera dama a comer a escondidas, sin su conocimiento.

"Vos me humillás e invitarás a almorzar a escondidas a una persona que yo te presenté", expresa Yañez en un tono notablemente molesto. Durante la conversación, la ex primera dama lo acusa de manipularla y ocultar información, exigiéndole acceso a su teléfono para verificar sus sospechas. "Vos me das el teléfono y yo leo, o me estás mintiendo", desafía.

Por su parte, Fernández intenta evitar una confrontación directa, manifestando: "No quiero pelear con ese tema". Este nuevo material, difundido por el diario La Nación , agrega presión a la causa judicial que enfrenta el ex mandatario. La semana pasada, Miriam Verdugo, madre de Yañez, declaró ante la justicia que fue testigo de un incidente en el que Fernández empujó a su hija mientras estaba embarazada.

Este nuevo audio se suma a la creciente tensión en el entorno del ex presidente, quien ha negado todas las acusaciones en su contra.