Villa Cañás se prepara para recibir a los equipos más destacados del Maxivóley Femenino Zona Sur 2024 en una nueva fecha del torneo. El domingo 8 de septiembre, desde las 10 de la mañana, el Salón de Deportes Municipal será el escenario donde se disputarán los encuentros entre los ocho equipos participantes: Municipalidad de Villa Cañás, Belgrano de Santa Isabel, Newbery de Venado Tuerto “A” y “B”, Municipalidad de Venado Tuerto, Nueva Era de María Teresa, Atlético Labordeboy y Newbery de Rufino.

El fixture del torneo se desarrollará de la siguiente manera:

10:00 hs.: Municipalidad de Villa Cañás vs. Belgrano de Santa Isabel

11:00 hs.: Newbery de Venado “A” vs. Nueva Era de María Teresa

12:00 hs.: Municipalidad de Venado Tuerto vs. Belgrano de Santa Isabel

13:00 hs.: Newbery de Venado “B” vs. Nueva Era de María Teresa

14:00 hs.: Newbery de Venado “A” vs. Newbery de Rufino

15:00 hs.: Atlético Labordeboy vs. Municipalidad de Venado Tuerto

16:00 hs.: Newbery de Venado “B” vs. Newbery de Rufino

17:00 hs.: Municipalidad de Villa Cañás vs. Atlético Labordeboy

La entrada será libre y gratuita, permitiendo a toda la comunidad disfrutar de una jornada deportiva que promete emoción y talento. Además, habrá servicio de buffet disponible para los asistentes.

Este evento deportivo, organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino (AVSOS), se ha consolidado como una oportunidad única para fortalecer el deporte femenino en la región, promoviendo el trabajo en equipo y el espíritu competitivo.