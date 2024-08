Aries

Te relacionas a diario muy bien con tus colegas, Aries, pero últimamente has pagado con ellos otros problemas tuyos ajenos al trabajo. Hoy alguien se atreverá a decírtelo y te hará un favor porque si sigues así a diario la gente se alejará. Pide disculpas y explícales el motivo de tu cambio de actitud con ellos. A partir de ahora procura dejar en la puerta del trabajo a diario las cosas que te afecten en otros terrenos. En el aspecto amoroso, Aries, si tienes pareja quizá hoy estás deseando un encuentro a solas con tu chico, pero tus planes pueden verse alterados porque él tal vez ha quedado en veros con unos amigos sin consultarte. No te enfades y acude a ese encuentro. El resto de la velada, cuando volváis a casa, será de lo más romántico. Descubre las compatibilidades en el amor de Aries

Tauro

Iniciarás hoy la jornada con buen pie, Tauro, porque alguien te alabará una faceta tuya que tú valoras mucho. Esto te levantará el ánimo. Piensa en ello a diario y prueba a ponerlo también en práctica con la gente que aprecias. Alábales el aspecto que más admiras de cada uno y les harás sentir tan bien como tú has experimentado hoy. Pero hay algo que te está preocupando a diario y que no te has atrevido a contar a nadie. No es bueno que estés reprimiendo estas preocupaciones. Libérate, cuéntaselo hoy a alguien de tu confianza, Tauro. Verás como sólo con verbalizarlo te das cuenta de que no había para tanto o encuentras la solución. Si tienes pareja pero no te apetece contárselo, habla con una amiga y no te culpes por no haber elegido a tu amor para la confidencia. Descubre las compatibilidades en el amor de Tauro

Géminis

Mejora desde hoy mismo tu relación con tus compañeros y compañeras de trabajo, Géminis Vas a diario demasiado a tu bola, ignorando a los demás, o pasando de lo que dicen. Muéstrate más cercana y cordial y todos saldréis ganando, tú la primera. Es probable que tus jefes valoren esa capacidad de liderazgo innata en ti. Recuerda que para mandar hay que saber motivar a la gente y no mostrarse exigente sino conseguir que cada uno asuma su responsabilidad. Sería todo un éxito y lo tienes a tu alcance a diario. También estás ahora en un momento perfecto para el amor, Géminis. Si estás en pareja sentirás que vives una etapa muy buena de tu vida. Y si eres todavía un corazón libre, hoy tendrás un encuentro fortuito con alguien que puede convertirse en tu media naranja en muy poco tiempo. Descubre las compatibilidades en el amor de Géminis

Cáncer

Todo lo que te has esforzado a diario y durante mucho tiempo en el trabajo, dará sus frutos hoy, Cáncer. Terminarás una tarea importante y el resultado será perfecto. Esto no sólo será una alegría puntual de hoy mismo, sino que tendrá repercusiones muy positivas para ti a diario. Si tu economía ahora te lo permite, aprovecha para mejorar ciertas cosas en tu hogar que están rotas o estropeadas. Recuerda que esto atrae las malas energías. Lo demuestra el hecho de que los electrodomésticos nunca se estropean de uno en uno, normalmente van en cadena. También te iría muy bien hacer una limpieza energética de tu casa, Cáncer. Para ello quema un trozo de palo santo y deja que se consuma. Las cosas ahora te están saliendo bien a diario, haz todo lo posible para que dure mucho tiempo. Descubre las compatibilidades en el amor de Cáncer

Leo

Hoy, Leo, deberías reflexionar. Está bien que priorices tu trabajo, pero no permitas que esto te prive de otras cosas con la que podrías disfrutar a diario. Busca tiempo para todo. Salir, distraerte y divertirte te hará afrontar la siguiente jornada con mejor ánimo y con toda tu energía. En el amor, hay alguien en tu vida desde hace un tiempo que ocupa todos tus pensamientos, aunque él no lo sabe o por lo menos así lo aparenta. Esto te causa ansiedad y malestar a diario. No te lances a sus brazos o te declares sin más, Leo, pero hoy haz lo posible para tener una charla con esta persona. Podrás averiguar lo que piensa y salir de dudas. Tal vez él también siente algo por ti pero no se ha atrevido a decírtelo por temor a un posible rechazo. Descubre las compatibilidades en el amor de Leo

Virgo

Pregúntate hoy ante el espejo, Virgo, si a diario te ves como realmente desearías. No se trata de un tema de querer tener un físico perfecto, sino del partido que le sacas al que tienes. Desde hace un tiempo has dejado un poco de lado tu arreglo personal y te convendría poner un poco más de atención a tu apariencia. Puede que tu autoestima haya disminuido por esta causa. Si hoy te ha costado levantarte de la cama, recuerda que para poder mantener tu energía a buen nivel a diario has de respetar las horas de descanso y hacer ejercicio. Te sentirás rebosante de vitalidad, sedentaria Virgo. Y si te agobia pensar a diario en el trabajo y el resto de obligaciones, busca el apoyo necesario que te ayude a recuperar el equilibrio y tu bienestar emocional. Descubre las compatibilidades en el amor de Virgo.

Libra

Una discusión con tu pareja, una amiga o un colega, Libra, no ha de ser motivo para que te deprimas o te pongas de mal humor. Es normal que surjan diferencias con las personas con quienes nos relacionamos a diario durante muchas horas. En este caso sí que es mejor dejar fluir los acontecimientos y dejar que el tiempo te dé o te quite la razón. Si hoy se produce una situación de este tipo, en lugar de preocuparte, ocupa tu mente en otra cosa y no insistas en querer demostrar que tienes razón. No empieces a darle vueltas porque harás un castillo de un granito de arena. De verdad que no hay para tanto. En el amor, Libra, hoy es un buen día para decirle a tu pareja estas pequeñas cosas que a diario te molestan de su actitud. Se lo tomará por el lado positivo. Descubre las compatibilidades en el amor de Libra

Escorpio

Es muy acertado interesarte a diario por todo lo que rodea a tu trabajo y tu profesión, Escorpio. Si quieres mantenerte en un buen puesto o tener oportunidades de progresar, una condición indispensable es que explores las novedades y las nuevas tecnologías, empezando hoy mismo. Has de aprender cosas nuevas a diario para no quedarte atrás ni perder oportunidades. Si hoy alguna persona pone en duda tu capacidad y tu cultura, no permitas que te baje la autoestima, porque eso es lo que pretende. Eres perfectamente capaz de realizar cualquier cometido y la cultura se adquiere día a día, interesándose por todo aquello que nos rodea, que es exactamente lo que tú vienes haciendo desde siempre, Escorpio. En el ámbito sentimental, si estás atravesando un bache por una reciente ruptura, recupera tu ánimo porque hoy te espera una oportunidad mucho mejor.

Sagitario

Mantén la serenidad, Sagitario, aunque hoy el trabajo te desborde y no puedas atender a alguien que te ha pedido ayuda. En primer lugar está cumplir a diario con tus obligaciones y luego mirar por los demás. Lo que te pasa es que todo el mundo sabe que si acude a ti les echarás una mano y te sientes mal cuando no puedes llegar a todo. No te sientas culpable cuando esto pase. Has de velar a diario primero por ti misma y tus intereses. Además, si no puedes acudir, dales algunas pautas que les ayuden a resolver el problema. En el ámbito sentimental, Sagitario, si la persona con quien estás saliendo hoy intenta cargarte la responsabilidad de algo que no le ha salido bien, no lo asumas como un error propio. Aunque le hayas aconsejado tú, la decisión era sólo suya. Descubre las compatibilidades en el amor de Sagitario

Capricornio

Por mucho que los demás opinen a diario sobre tus cosas, Capricornio, no dejes que sus palabras te lleven a tomar una decisión. Si hoy estás pensando en un cambio de trabajo, tus razones tendrás. Sólo es importante que reflexiones antes de dar el paso. Si no quieres arriesgar, te iría bien buscar en paralelo otro empleo o intentar alguna ocupación al margen que te genere dinero extra. En el terreno amoroso, si recientemente conociste a alguien de quien te has enamorado aunque él se muestra bastante indiferente, lucha por ese amor que sientes a diario, al menos por un tiempo, Capricornio. Si más adelante ves que sigue sin hacerte caso, ya abandonarás en tu empeño pero de momento no tires la toalla. Hoy cambia de estrategia y no demuestres tanto interés, podría darte buen resultado. Descubre las compatibilidades en el amor de CapricornioAcuario



Si eres de las Acuario que está al frente de una tienda o de un negocio, el día de hoy será muy positivo. Lograrás hacer muchas ventas o muchos pedidos y el dinero llenará la caja. Pero no será sólo por este camino, los astros protegen ahora tu economía y podría llegarte también dinero a diario por otras vías, alguna deuda que tenías casi olvidada o incluso por juegos de azar. En el terreno sentimental, si estás atravesando una crisis de pareja, probablemente se deba a que la rutina ha hecho mella en la relación, Acuario. La mejor forma de combatirla es acostumbraros a realizar actividades por separado, cada uno con su gente. No dejes que hoy te invada el temor, porque esto no hace enfriar el amor, al contrario, mantener algunos espacios personales separados, lo estimulará a diario.

Piscis

Es muy importante, Piscis, que disfrutes con tu trabajo, que sea para ti como un hobby que a diario te haga pasar el tiempo volando. Si tienes un empleo que no responde a estos patrones, empieza desde hoy mismo a buscar otro camino. Sentirte a gusto en el medio laboral repercutirá favorablemente en las demás facetas de tu vida. Empieza hoy mismo a buscar un nuevo empleo, pero no lo hagas dando un portazo. Si te vas, es importante que lo hagas por la puerta grande, tendrás mejores referencias y además nunca se sabe a quien tendremos que recurrir en el futuro. A nivel sentimental, Piscis, llevas demasiado tiempo sin salir de tu círculo de amistades o quedándote en casa a diario Hoy tienes la posibilidad de conocer a alguien muy apropiado para ti, pero has de abrir tus horizontes.