Fabiola Yañez asegura haber perdido el celular con los chats de Alberto Fernández

En el marco de la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, la ex primera dama Fabiola Yañez reveló ante la Justicia que perdió el celular que contenía los chats que, según ella, prueban las agresiones físicas y psicológicas que sufrió durante su relación con el ex mandatario. Yañez indicó que el extravío ocurrió durante una mudanza en España, después de haberse separado de Fernández y dejar el departamento que compartían en Madrid.

No obstante, la Justicia aún espera poder reconstruir las conversaciones, ya que Yañez asegura tener capturas de pantalla de las comunicaciones anteriores a 2024. Estas pruebas serán presentadas en los próximos días, incluyendo los intercambios más recientes, que según la ex primera dama demostrarían que Fernández violó una orden judicial de no comunicarse con ella.

El ex presidente, por su parte, sostuvo en una entrevista con el diario El País que los chats con su ex pareja "desaparecieron" entre los años 2022 y 2023 y que no puede corroborar las acusaciones. A pesar de ello, el caso sigue avanzando y se espera que Fabiola Yañez presente los mensajes que podrían implicar una violación de la restricción impuesta a Fernández el pasado 6 de agosto.

En otro giro del caso, Yañez rechazó que la causa por violencia de género sea trasladada a los tribunales de San Isidro, como solicitó Fernández. Según la defensa de la ex primera dama, representada por la abogada Mariana Gallego, los episodios de maltrato comenzaron en el barrio porteño de Puerto Madero en 2016, por lo que consideran que la jurisdicción correcta sigue siendo Comodoro Py.

Ahora, la causa está en manos del fiscal Ramiro González y del juez Julián Ercolini, quienes deberán decidir si trasladan el expediente a San Isidro, como solicita la defensa de Fernández, o si continúa en Comodoro Py, donde el caso inició.