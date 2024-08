Alberto Botto, representante del Sindicato de Luz y Fuerza, en una entrevista en vivo con Oscar Canavese, expresó una firme defensa de los derechos laborales frente a lo que describe como un intento de manipulación gubernamental y mediática. Según Botto, la crisis económica actual no es producto de las acciones de los trabajadores, sino de una serie de políticas erráticas que han llevado al endeudamiento y a la inestabilidad.

"Nosotros no somos los malos de la película", afirmó Botto, refiriéndose a la narrativa que, según él, intenta culpar a los trabajadores por una crisis "que nosotros no hemos generado". Destacó que la lucha del sindicato es por mantener los derechos laborales, los cuales han sido conquistados tras años de esfuerzo y que no deben ser vistos como meros intereses.

Alberto Botto.

Botto criticó duramente la gestión actual, señalando que las políticas implementadas están agravando la situación económica, con un impacto directo sobre el empleo y la producción, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de empleo en el país. También hizo un llamado a la CGT para que asuma un rol más activo y crítico frente a la situación.

La entrevista cerró con un mensaje de unidad y resistencia, invitando a los trabajadores a mantenerse organizados y vigilantes frente a los intentos de deteriorar aún más sus condiciones laborales.