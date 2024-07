El 30 de julio, la ciudad de Teodelina celebrará sus 149 años de fundación con una programación especial que abarca tanto actos protocolares como actividades recreativas para todas las edades.

Las celebraciones comenzarán a las 10:00 am en el cementerio local con una ofrenda floral, seguida de otra ofrenda en honor a Santa Teodelina en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 10:30 am. Poco después, a las 10:45 am, se llevará a cabo la inauguración de la nueva fiscalía en Diego de Alvear 619.

Por la tarde, a partir de las 14:00 horas, la Plaza Ituzaingó se transformará en el epicentro de la diversión con juegos inflables, una plataforma 360, un túnel infinito, una glitter party y un paseo de artesanos, entre otras atracciones.

A las 15:30 horas, se realizará la inauguración del nuevo Concejo Deliberante en la Terminal de Ómnibus, un evento que marcará un hito en la administración local.

El día festivo culminará con el show del grupo Parientes Pobres a las 16:00 horas en la pista. Todas las actividades son de entrada libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a participar y disfrutar de esta jornada especial.