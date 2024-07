Los autos más accesibles del mercado, hasta el mes de Abril, que estaban entre los 19.000 y 23.000 dólares de la cotización libre, pasaron a costar hoy entre un 18 a un 25% menos en moneda extranjera, producto de la fuerte suba que tuvo la cotización paralela en estas últimas semanas.

De las nueve fábricas de autos que producen en Argentina, ocho de ellas tienen modelos de acceso en esos precios.

El auto más barato del mercado en cualquiera de las dos monedas es el Toyota Yaris. En la versión XS 1.5 de cinco puertas, costaba en abril $17.698.000 que equivalían a unos 17.000 dólares. Ese mismo modelo en julio tiene un precio de lista sugerido de $19.326.000, pero con un dólar mucho más alto. El auto pasó a tener un precio de US$ 13.600, por lo tanto, bajó su precio un 15,3%.

El siguiente modelo de mejor precio en julio es el Fiat Cronos Like 1.3 GSE. En abril, el precio de lista era de $19.864.000, que equivalían a unos 19.100 dólares libres. Pero después del aumento de la moneda norteamericana, en julio tiene un precio de lista de $20.886.000, que representan US$ 14.918. El Cronos bajó un 21,9 por ciento en dólares americanos.

En tercer lugar se encuentra el Citroën C3. En abril había una versión base llamada Live Pack cotizado en 19,1 millones de pesos o 18.500 dólares. Este modelo ya no se trae de Brasil, por lo que la comparación debe hacerse con el PureTech Feel Look, que en ese momento tenía un valor de $21.103.500, es decir unos 20.291 dólares. Por lo tanto, con el aumento del dólar paralelo, su precio ahora es de 15.070 dólares, es decir un 18,5% menos.

El Peugeot 208 New Like es el cuarto modelo creciente en cuanto a precios. En abril costaba $20.425.200 que eran US$ 19.640. En tres meses, el auto subió de precio en pesos y en julio tiene un precio de lista de $21.454.700, pero ese valor equivale ahora a US$ 15.325, o sea que bajó un 22% en dólares.

El Renault Logan es el auto más accesible de producción nacional. En la fábrica de Santa Isabel, provincia de Córdoba se produce. En abril, la versión más económica es la llamada Life 1.6, entonces tenía un precio de $22.704.283. Eso significaba unos 21.830 dólares. El valor ahora es de US$ 16.215, lo que implica que bajó su precio un 25,7%. Esto lo catapulta como el modelo que más bajó su precio en la moneda norteamericana de abril a julio.

Chevrolet también tenía un auto más económico en abril que ya no se fabrica, el Onix Joy, entonces costaba 19.500 dólares. La referencia se debe tomar con el Onix 1.2 de nueva generación. En el mes de abril tenía un precio de lista de $22.075.900 o 21.200 dólares, y en julio subió a $23.387.900, que por lo tanto representan 16.700 dólares. Así, el modelo de General Motors bajó su precio en dólares un 21,3 por ciento.

La alemana Volkswagen tiene el Polo Track MSI. Ese automóvil en abril tenía un precio de $22.127.900 o su equivalencia de 21.350 dólares. Ahora, con los precios de julio, aunque aumentó en pesos hasta los $24.367.850, su cotización bajó en dólares y está ahora en USD 17.400. Este ajuste representó un -18,5% en su precio.

Para concluir, Nissan Argentina importa de México el modelo Versa con una versión de acceso llamada Sense 1.6 litros. En abril su precio de lista era de $24.744.400 que representaban unos US$ 23.790. Para julio se actualizó el valor en pesos que ahora es de $25.224.400. Los futuros compradores podrán acceder a él con US$ 18.000. La baja fue del 24