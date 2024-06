Privatizaciones en Debate: Diputados Definen el Futuro de la “Ley Bases”

En una jornada marcada por intensos debates, los diputados de los bloques dialoguistas deliberan puertas adentro sobre el futuro de la "ley Bases" y el paquete fiscal. La reunión con enviados del Poder Ejecutivo dejó varios puntos sin resolver, especialmente en lo referente a la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, enfatizó que "no hubo acuerdo" en el Senado respecto a las privatizaciones, y destacó la difícil posición en la que se encuentra el radicalismo. "Con las empresas privatizables nosotros no tuvimos un acuerdo en el Senado, como sí lo tuvimos con el RIGI, porque no teníamos votos para poder sostenerlo. No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas", afirmó Francos.

El bloque de senadores radicales, liderado por Eduardo "Peteco" Vischi, solicitó a la Cámara Baja que considere sus aportes antes de una sanción definitiva. "Cumplimos el rol para el que la sociedad nos eligió. No votamos a libro cerrado, ni somos un engranaje más de la ‘máquina de impedir’", declararon los senadores en un comunicado.

El epicentro del debate se encuentra en las privatizaciones. Según los senadores radicales, la exclusión de Aerolíneas, el Correo y RTA buscó “resguardar organismos de importancia estratégica federal”. Sin embargo, desde el bloque UCR en Diputados, se observa con preocupación la posibilidad de romper compromisos previos. “Vemos difícil ahora al pedido del Gobierno, porque queda como que nos prestamos a que rompan los compromisos”, explicaron.

En la votación en Diputados, el capítulo de privatizaciones fue aprobado con 138 votos a favor, 111 en contra y dos abstenciones. La mayoría del bloque radical apoyó la medida, aunque hubo algunas disidencias internas.

Francisco Monti, diputado por Catamarca, fue uno de los principales defensores de la privatización de Aerolíneas. "No solo es deficitaria y está politizada, sino que en los últimos 20 años, Aerolíneas operó como obstructora de la competencia", argumentó.

En contraste, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, señaló las deficiencias del Correo. "El Correo es la segunda empresa pública más deficitaria del país y Aerolíneas es la primera", afirmó.

La próxima semana será crucial, ya que el oficialismo convocará al plenario de comisiones para firmar el dictamen de la "ley Bases" y debatir el paquete fiscal. La Libertad Avanza apunta a sesionar el jueves, donde se decidirá el destino de estas importantes reformas.