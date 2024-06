Maggiolo: Vecina Necesita Equipamiento Médico para Regresar a Casa

Marta Chacón, vecina de Maggiolo, permanece internada en el Hospital Regional A. Gutiérrez desde el 8 de enero de 2024 tras haber contraído fiebre equina. Después de pasar veinte días en coma y un mes en terapia intensiva, necesita ahora un equipo de BiBap de Frecuencia con máscara nasal para poder regresar a su hogar y tener la calidad de vida necesaria.

Durante su internación, Marta ha recibido un servicio de respirador que le ha permitido sobrellevar las secuelas de la enfermedad, específicamente un síndrome de apnea hipopnea obstructiva vinculada al sueño de grado severo. A pesar de su agradecimiento hacia las autoridades, el personal médico y la comuna de Maggiolo, que le ha proporcionado una cuidadora nocturna, la necesidad de contar con el equipo médico adecuado se ha vuelto prioritaria para ella.

"Hoy necesito que me ayuden a compartir mi pedido, para que los gobernantes escuchen y aceleren el envío de un BiBap que me ayudará a respirar. Lamentablemente no cuento con mutual ni el dinero para comprarlo. Desde el Hospital ya me ayudaron y mandamos todos los papeles pidiendo el aparato a la provincia y a la nación, pero no hemos tenido respuesta. Esta es una necesidad y también una prioridad porque yo no puedo dormir sin el respirador hoy”, manifestó Marta.

El BiBap de Frecuencia con máscara nasal es esencial para que Marta pueda mantener una oxigenación adecuada durante el sueño. Este equipo permitiría que, tras casi seis meses de hospitalización, Marta pudiera volver a su hogar, donde la esperan su pareja y sus cinco hijos mayores de edad.

“La gente del Hospital me atendió y me atiende muy bien, de hecho, después de 20 días en coma y 33 en terapia, considero que nací de nuevo y estoy muy agradecida. A pesar de que tengo un permiso de salida con alguna periodicidad, no puedo seguir sin el respirador”, señaló Marta.

La solicitud de Marta surge ante la urgencia de retomar su vida normal y su independencia, algo que podría haber sucedido hace dos meses si contara con el equipo necesario. "Solo quiero que los señores gobernantes se hagan cargo de la salud de muchas personas que están pasando por estas enfermedades, como yo o peor que yo, y para poder seguir necesitamos de ese aporte y retomar una vida con la normalidad que la enfermedad me permita”, subrayó Marta.

La comunidad espera que las autoridades provinciales y nacionales respondan con prontitud a este pedido para que Marta pueda regresar a casa y recuperar su calidad de vida.