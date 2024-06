Cande Vetrano habló del sexo de su bebe

Cande Vetrano está en la dulce espera junto a su pareja, Andrés Gil. La actriz transita su cuarto mes de embarazo, por lo que ya está enterada del sexo de su bebé y decidió darlo a conocer de una forma muy especial.

En su paso por “Rumis”, Cande Vetrano reveló el sexo del bebé. “Pongamos suspenso y después lo digo”, comenzó diciendo la artista que se prestó al juego de la cuchara y el tenedor para darle misterio al enigmático.

Este juego consiste en tomar dos sillas y colocar una cuchara y un tenedor en cada una de ellas. Tapar los utensillos con un almohadón y pedirle a la embarazada que elija una silla en la que sentarse. Si lo hace en la del tenedor el bebé será un niño y si lo hace en la de la cuchara será niña. Este ritual es muy conocido en España y la actriz se animó a practicarlo.

Finalmente Cande se sentó sobre el tenedor y al descubrirlo gritó: “Es nene”. Esta confirmación fue ovacionada y celebrada por todos los presentes que festejaron la noticia junto a la actriz que hasta el momento no reveló cuál será el nombre de su hijo.

Andrés Gil reveló cómo vive el embarazo de su pareja

El actor estuvo en la mesa de Juana Viale quien le preguntó “¿Y cómo es ser futuro papá?”“No lo sé”, arrancó el actor, entre risas. “No, bueno, estoy con muchas preguntas. Lo que me dijeron es que las preguntas nunca se acaban, van cambiando”, agregó al respecto.

“Lo primero que me pasó es que no tenía nada que ver con lo que siempre me imaginé, desde el momento que nos enteramos es como más compleja la emoción, entonces se mezcla todo, la emoción, los miedos, la incertidumbre, así que desde ese lugar disfrutándolo”, profundizó. “Por suerte estamos en un gran momento los dos, confiar también en eso, que las cosas están muy sincronizadas para que pase de esta manera, así que disfrutándolo”, concluyó.