Jey Mammón firmó contrato para su regreso a la televisión

Hace horas, Jey Mammón firmó su contrato con Net TV para su nuevo programa que aún no tiene horario definido pero usará el estudio más grande, que se está acondicionando especialmente.

A fin de mes queda libre la franja que dejará "Tarde de brujas" (de 16 a 17.30) pero, si bien sería grabado, Jey podría "competir" consigo mismo y su ciclo de radio Splendid.

MAS DE LA FARANDULA:

Paulo Londra, el cantante cordobés, está de vuelta en la escena musical, luego de un año sin lanzar material nuevo. El trapero anunció que tiene lista una nueva canción, tal como lo contó en el streaming "La Velada del Año IV" con Ibai Llanos, el streamer más famoso de España. El single se llamará "Posdata". Cabe recordar que Paulo estuvo imposibilitado para editar música por un conflicto legal con su ex productor, Ovy on the Drums.

***

La artista internacional Danna cerró exitosamente la etapa de Latinoamérica de su gira "Danna Live" con su primer show, que agotó entradas, en Brasil. La gira marcó la primera vez que la estrella nominada al Latin Grammy se presentará en países como Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Con una gran performance fue ovacionada en cada uno de los países que se presentó, y sus canciones han sido coreadas por todos los presentes. Al cantar su temas icónicos, como "Oye Pablo" y "Nada", generó momentos de interacción con el público muy amorosos. No faltaron los carteles con mensajes y banderas de todos los países.



***

Que los tiempos están dificiles no es novedad, y pasa en todos los rubros. En canal de deportes líder no sólo "invitaron" a jubilarse (está en edad) a una de sus máximas figuras, sino que usan el estudio principal para grabar los pisos de otra señal, adquirida por la empresa hace un tiempo. Algunos presentadores se quejan porque están muchas horas parados.

***



La conductora de "A la tarde", Karina Mazzocco, ayer comenzó sus vacaciones, tras un convenio que pactó con las autoridades de la emisora y tiene permiso para salir tres veces al año, de modo que disfruta con su familia un merecido descanso. Luis Ventura está a cargo de la conducción y para completar el equipo de panelistas se incorporó Nora Briozzo. Sigue firme Rocío Oliva.

***

Luego de un fugaz pero intenso romance con Marina Calabró, Rolando Barbano decidió darse una segunda oportunidad con su ex, la madre de sus hijos. Si bien el periodista intenta no hablar de su vida privada, el fin de semana fue visto en un restaurante disfrutando de una cena familiar. Según allegados a Marina, la periodista aún está triste por la separación de su compañero de radio y trata de ocupar su tiempo dedicándose a la familia y a su trabajo.

***

Los músicos y compositores de la época dorada de Rodrigo Bueno se reúnen para festejar la vida del Potro y hacer una gira con el exitoso cancionero popular que el cordobés inmortalizó. Sergio Yanotti (teclado), Alberto Campos (batería), Tedy Tessel (acordeón) y Elías Vázquez Martínez (tambora), más la participación especial de Rodrigo Romero (protagonista de la película "El Potro") estarán el 21 de junio en el teatro Gran Ituzaingo, entre otras fechas.

***

CURIOSIDADES DEL RATING. El martes 22 de mayo, "Gran Hermano" lideró en Telefé con el mayor promedio del día con 14.8; "Escape perfecto" 10.5; "El noticiero de la gente", 8.8; "Telefé noticias", 91; "Cortá por Lozano", 7.8; "Ariel en su salsa", 7.2. Los más vistos del Trece: "Los 8 Escalones", 6.6; "Telenoche", 71; "Ahora caigo", 6.1; "El Zorro", 5.8; "Mediodía Noticias", 6.2 y "Socios del espectáculo" 31; "1D2", 2.4. En el Nueve: "Bendita", 4.5; "Telenueve al mediodía", 3.7; “Telenueve central", 3.6; "Escuela de cocina", 3.5. "¡Qué mañana!", 1.9 y "Bienvenidos a ganar", 2.5.