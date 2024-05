Tensión en Misiones con policías y docentes: qué se sabe hasta ahora

El movimiento, que se registró este viernes alrededor de las 4:30 de la mañana, generó un significativo despliegue de personas en la zona según consignan los medios locales. La justicia dispuso la intervención de Gendarmería Nacional para custodiar el piquete y la quema de gomas que se realiza en uno de los principales accesos de la ciudad.

La situación se intensifica con el correr de las horas, debido a la llegada continua de personal policial, especialmente de la zona centro de la provincia, que se suman al acuartelamiento.

Los efectivos exigen una recomposición salarial y de la manifestación participan, además, policías retirados y familiares de efectivos del interior.

De acuerdo a fuentes vinculadas con el gobierno provincial la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ofreció las fuerzas de seguridad nacionales para desalojar el Comando Radioeléctrico I, pero hasta el momento se está a la espera de una orden de la justicia federal para proceder con esta acción.

Pasadas las 12:30 del mediodía, una periodista de Posadas informó en diálogo con A24 que se había llevado adelante una reunión entre el Juez de Instrucción Ricardo Valor y los voceros de la Policía. Esta se realizó para solicitar que los agentes abandonen el edificio y que liberen el tránsito de la avenida Uruguay. «La policía no lo va a hacer», aseguraron que fue la respuesta de los oficiales.

El reclamo salarial docente

En las últimas horas, el gremio docente también se movilizó, pero a la Ruta Nacional 14 para pedir por aumento salarial. No fue la única vez que lo hicieron: a mitad de semana, en Jardín América, alrededor de 100 trabajadores de la educación interrumpieron completamente el tráfico en el kilómetro 1440 de la misma vía, según informó una fuente local.

En San Vicente, tras una asamblea, los docentes cortaron la ruta nacional 14 en el kilómetro 1251, permitiendo el tránsito vehicular cada dos horas.

Ante esta medida, la Gendarmería les pidió que dejaran pasar algunos autos y se produjo un fuerte cruce: «Si eso no pasa, si ustedes no están de acuerdo, ya a mí me dan la orden de desalojo en la cual llega la Policía y los vamos a tener que desalojar recurriendo a la fuerza que es lo que yo y lo que la gente no quiere».

«Lo que yo no quiero es sacar la escopeta y tirarle a un docente, es algo que yo no quiero«, agregó.

En el plano de las negociaciones salariales, el lunes próximo continuará la mesa de diálogo entre representantes del Gobierno provincial y del ámbito docente. La postura del Gobierno es considerar como justo el reclamo salarial dentro de toda la administración pública, manteniendo una vocación de consenso que se refleje en una tercera actualización salarial en mayo.

Asimismo, el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) fue lanzado en Misiones para cubrir los porcentajes adeudados por Nación tras el cese del FONID, que se abonará en la semana del 20 al 24 de mayo.