Divulgación de material sexual infantil: la mirada se posa sobre una jueza de Santa Fe

Trabaja en el hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe y lo detuvieron como sospechoso de formar parte de una red internacional dedicada a distribuir material de abuso sexual infantil.



En este contexto, la jueza Celeste Minniti no solo rechazó el pedido de los fiscales para que permaneciera detenido y decidió liberarlo en apenas 48 horas, sino que además, no tomó ninguna medida para evitar que este hombre, acusado de semejante delito cuyas posibles víctimas son menores de edad, volviera a trabajar justamente en un hospital en el que se atiende a niños menores de 14 años.

Los detenidos en Santa Fe, sospechados de formar parte de esta red, fueron dos hombres: Matías J. -hijo de un reconocido abogado local-, y Leandro P. Hubo un total de 33 procedimientos motorizados por la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U. S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.



Uno de los allanamientos se realizó el martes pasado en 1 de Mayo al 3000 de Santa Fe.

Los operativos se realizaron en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, además de CABA). Además, hubo allanamientos en diferentes ciudades de República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Alemania, Costa Rica y Perú.

Que no acceda a Internet

Las únicas medidas preventivas que ordenó la jueza Minniti fue que estos hombres no tuvieran acceso a internet -una medida difícil de controlar-, fijar una fianza de 10 millones de pesos, no salir del país y presentarse en el Ministerio Público de la Acusación cada quince días.