En medio del caos de tránsito que se generó por el choque múltiple en la mano que viene a Rosario de la autopista a Córdoba, el intendente de Funes Roly Santacroce hizo un encendido reclamo desde el lugar. Según señaló, pese a la importancia de esta arteria, no cuentan con equipos para atender emergencias de envergadura.

“Si en este momento llegábamos a tener un micro con 40 personas que volcaron, no tenemos las herramientas para darle los servicios. Esto está abandonado, no sabemos qué hacer”, lamentó.

Pese a que el reclamo no es nuevo, Santacroce marcó que actualmente no cuentan con interlocutores ante Nación a quien plantearles los problemas. “La solución es que el gobierno nacional ponga rápidamente los servicios que tiene que tener una autopista. No tenemos con quien hablar, Vialidad Nacional no tiene un director ni delegado”, sostuvo.