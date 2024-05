"Coppola, el representante" llega a la pantalla de Telefe

Al parecer, tras arreglar con Star+, Telefé va a emitir los 6 capítulos de la biopic que protagoniza Juan Minujín "Coppola, el representante" y que tuvo tanta repercusión en los medios, con idea de que se estrene en julio. También el canal tiene comprada la de “El amor después del amor”, biopic de Fito Páez, que representó Iván Hochman. No tiene fecha aún, pero ya está pagada, cosa no menor en estos tiempos en que los presupuestos están “reventados” y no dan para más.

****



Mientras ensaya “Felicidades”, tiene cerrada la segunda temporada de “Envidiosa” para Netflix. La primera la produjo Suar, su ex y protagonista en la comedia que estrenan en El Nacional el 16. En cuanto a la serie, van a repetir actrices como Leonora Balcarce, Marina Belatti y están viendo a Esteban Lamothe. Dirige Gabriel Medina y la guionista es Carolina Aguirre.

****

Otra buena para la ficción. Netflix va por la segunda temporada de la exitosa “División Palermo”, que protagoniza y escribe Santiago Korovsky, con la gran Pilar Gamboa y Daniel Hendler, en un elenco importante. Empezarían a grabar en junio, en locaciones de CABA y Gran Buenos Aires. En tanto, Hendler está dirigiendo su segunda película, policial: “Un cabo suelto”, que está filmando en Fray Bentos y luego en Mercedes, coproducido por Cordón Films y Europa.

****



Este domingo “La Peña de Morfi”, con Lizy Tagliani y Diego Leuco, tendrá a Ulises Bueno con show y charla; sumarán a Kapanga, y a Flor Peña en el mano a mano, quien estrena en el Coliseo “Mamma mía”. En la pulpería, Laurita Fernández, y la madrina del ciclo, Sandra Mihanovich, con sus clásicos. Por lo demás, Lizy estrena el 10 en el Premier “Sí, quiero”.

****



El domingo interpreta las últimas funciones en el Microteatro Leticia Brédice (una grande), de una obra escrita y dirigida por ella, titulada “Tras la fiesta”, con Ailin Salas y Migue Vigna. Quienes la ven aseguran que está muy bien en la obra, y de hecho se encuentra en excelente forma y está en la lista de varios castings de series que se van a rodar en los próximos meses (junio-julio).

****

La fecha del final de “GH” se va mantener (fin de junio, principios de julio), ya que empieza la segunda de “GH Chile” y necesitan reacondicionar la casa. Mientras, la doble jugada de espiarse unos a otros encendió odios entre los encerrados, sobre todo Furia y Mauro, a quien castiga todo el tiempo. Encima van a jugar por el auto entre el lunes y el martes, tal como les anunció Santiago del Moro. Las alianzas duran poco, y el domingo en la gala se caerán las caretas, entre los 10 que queden. Lo van a seguir por el stream “Espiando la casa” desde las 21.15 la previa del de La Tora, odiadora de Coty por Nacho.

****



Dupla de lo mejor del teatro alternativo, con Federico Lehmann y Matías Milanese, están con “El mecanismo de Alaska”, en Timbre 4, sala de Claudio Tolcachir. Y preparan “Adiós mundo cruel” que es una residencia artística, la van haciendo en los ensayos, y en junio estrenan en el Centro Cultural Konex. Además de “Rey Lear” en La Plata.

****

CURIOSIDADES DEL RATING

Mayo comenzó con Telefé ganando, 9.3 puntos de promedio; El Trece, 4.7; Canal 9, 2.2; América, 1.8; TV Pública y Net TV, 0.3. Lo más visto de cada canal: “GH”, 17.3; “Los 8 escalones”, 6.9; “Bendita”, 3.6; “LAM”, 2.9; “Cocineros argentinos”, 0.6, y “Cine Net”, 0.5. Con cambios, “Arriba argentinos”,

0.8 vs. “Buen Telefé”, 1.4, y luego “A la Barbarossa”, 4.9, vs. “Mañanísima”, 2.5. Así, “Cortá por Lozano”, 6.7, y “1D2”, 3.3. Los datos son de la encuestadora Kantar Ibope Media.