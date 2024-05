Cornejo: darán más poder a la Policía para controlar y repeler robos

Alfredo Cornejo llegó solo a la Legislatura, a las 9.56. Caminó rápido, como para hacer un trámite. Para él es un camino conocido:; es la quinta vez que llega a la Legislatura como gobernador para abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura. Ese es un hecho inédito, pues está en su segundo período de gobierno por su "reelección" alternada. Antes de entrar a la Casa de las Leyes le despejaron el camino: periodistas en un corralito, público alejado, protestar más alejadas y solo la policía para saludarlo.



Cornejo habla ante la Asamblea Legislativa en un marco particular. Gran parte de la atención política está puesta en Buenos Aires, en lo que haga y deje de hacer el presidente Javier Milei. Por eso arrancó por ahí. "Nuestro país asiste a un cambio de modelo profundo para dejar atrás un modelo", dijo Cornejo. Y destacó la inflación alta, la caída del PBI y otros indicadores. "Hay una situación de fragilidad enorme", aseguró. "Argentina no puede perder 4 años más. Necesita producir reformas inmediatas y esa debe ser la prioridad. En consecuencia, considero que no hay lugar para las grietas antojadizas en la visión amigo/enemigo, ni para sensiblerías personales. Hace falta vocación colaborativa de todos los sectores de la vida nacional porque de otra manera el país seguirá en esa especie de anomia generalizada", dijo. "Hay que darle las herramientas para pedirle resultados", aseguró.





El Gobernador puso la esperanza en el Pacto de Mayo y remarcó la necesidad de que se incluya a la educación. "En el mismo contexto, manifestamos nuestro apoyo a la sanción de la nueva Ley Bases. Creemos en la importancia del diálogo fluido y responsable como plataforma para ampliar la mirada y asegurar consensos duraderos", aseguró. Cornejo ratificó su apoyo a Milei.



Cornejo remarcó la necesidad que la Nación sea más transparente y que las Provincias tengan incentivos para el sector privado y que son los estados locales los que prestan servicios. Volvió a recordar el reclamo para que se distribuyan mejor los recursos. "Con todo, lo que quiero expresarles es que Mendoza, aun en la dificultad, está preparada para afrontar esta situación gracias al ordenamiento de las cuentas fiscales iniciado en diciembre de 2015". aseguró. En ese sentido, el Gobernador apuntó a que no es un gobierno aislado, sino que se trata un proceso que lleva más de 8 años.