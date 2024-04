Juan Martín Del Potro es una de las leyendas de deporte argentino. Ganador de un Grand Slam en la mejor época del Big Three con el US Open en 2009 ante Roger Federer, dos medallas olímpica en Londres 2012 (bronce) y Río 2016 (plateada), y la Copa Davis, debió retirarse prematuramente producto de las lesiones y este martes reveló que quiere tener su partido de despedida y habló de su deseo de ser entrenador.

La Torre de Tandil, que convivió con las lesiones en su muñeca pero fundamentalmente de la rodilla desde 2018, año en que llegó a ser número 3 del mundo, cerró su carrera a comienzos de 2022, con 33 años, en el Argentina Open. Si bien analizó un retiro a lo grande y buscó participar por última vez en US Open, ahora piensa en un encuentro homenaje.

“Haber ganado un Grand Slam en la mejor época del Big 3 (Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal) tiene un valor especial. Cualquier victoria contra ellos era de un valor impresionante; un Grand Slam puede sonar a poco pero no lo es. Yo siempre les peleaba y eso es suficiente”, remarcó Delpo en su visita a las instalaciones de La Caja Mágica en Madrid. “Mi retiro lo decidió mi cuerpo. Hay rumores; me gustaría hacer un partido despedida, pero tiene que ser en buenas condiciones. La verdad es que el último partido en Buenos Aires me costó muchísimo. Por eso dije que tal vez era el último de mi carrera. Fue muy fuerte en lo emocional pero me costó mucho moverme”, agregó.

Del Potro podría convertirse en entrenador

Luego del punto final a su carrera como tenista profesional, el futuro de Juan Martín del Potro es incierto, pero contó que le gusta compartir sus experiencias y conocimiento en el deporte y podría convertirse en entrenador. “Me gusta mucho más estar con los jóvenes y poder transmitir las cosas que aprendí y las experiencias a los más chicos. Me gusta eso, aunque en algún momento puedo cambiar”, reveló. “Estoy dejando que la vida me sorprenda. Trato de hacer cosas y terminé en un proyecto de pádel o actividades de presentación para marcas y charlas. Por otro lado, mucha gente me llama para que la ayude un poco con el saque o que lo guíe en una cosa o que precisa diferentes colaboraciones en otras. Y así voy, entre otros proyectos más que tengo. Pero dejando que las cosas también fluyan. Y, ya que hoy tengo tiempo para un montón de esas cosas, por suerte, entonces trato de aprovecharlo”, concluyó.