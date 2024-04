Mirtha Legrand: INCAA No Cerrará

En una intervención sin precedentes, Mirtha Legrand se pronunció sobre la situación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), despejando dudas y ofreciendo una perspectiva única sobre el tema. Durante su participación en el programa LAM, la icónica presentadora compartió detalles de una conversación mantenida con el actual titular del INCAA, Carlos Pirovano, quien habría asegurado que el organismo no se verá afectado por medidas de cierre, desmintiendo así las especulaciones que circulaban en torno a su futuro.

Legrand manifestó su preocupación ante los recortes propuestos por el Gobierno, especialmente en lo que respecta al cierre del INCAA y el emblemático Cine Gaumont. Sin embargo, su encuentro con Pirovano le brindó un rayo de esperanza al asegurarle que el instituto seguirá operativo, así como también el cine mencionado.

En sus propias palabras, Legrand compartió con la audiencia: "Fui a saludar al nuevo presidente del INCAA y me dijo que no cierra el INCAA y que no cierran el Gaumont. Y creo que no cierra la Escuela de Cine tampoco. Es una gran alegría".

Este revelador testimonio contradice las informaciones previas que sugerían un posible cierre del INCAA, ofreciendo así un panorama más claro y tranquilizador para la comunidad cinematográfica y audiovisual del país.