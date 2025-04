Luciana Salazar arremetió contra Martín Redrado: “Utiliza artimañas para evitar ser deudor alimentario”

La disputa mediática entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La modelo volvió a criticar al expresidente del Banco Central de la República Argentina, asegurando que utiliza "artimañas" para no figurar en el listado oficial de deudores alimentarios.

A través de sus redes sociales, Salazar reaccionó a una publicación donde Redrado se mostraba fuera del registro de deudores. En su mensaje, fue contundente: “Este reverendo HDP porque otra definición no tiene, sigue mintiendo. No estás en el registro de deudores porque pusiste un seguro de caución, pero eso no quiere decir que estás pagando”, escribió.







La influencer explicó que el seguro de caución funciona como un respaldo financiero para cubrir obligaciones en caso de incumplimiento, permitiéndole a Redrado evitar embargos directos en sus cuentas bancarias. “Son las artimañas. Con el seguro de caución, si la justicia lo intima y no paga, ya está garantizado el monto”, detalló Salazar.

Además, recordó que el economista había firmado un acuerdo de reconocimiento de paternidad de Matilda, hecho que, según sus palabras, “está todo en la Justicia”. La escribana que certificó dicho trámite también habría declarado recientemente que Redrado actuó “por motus propio”, desmintiendo la versión del economista sobre una supuesta coerción.

Salazar también remarcó que, aunque Redrado no figure como deudor gracias a la póliza, la existencia de una causa civil de alimentos en trámite respalda sus dichos. “La justicia penal corroboró que hay una causa de alimentos en la justicia de familia”, subrayó.

Finalmente, la modelo sostuvo que el seguro de caución solicitado por los abogados de Redrado se habría establecido para evitar nuevos embargos, luego de que ya se hubieran trabado medidas sobre cuentas en el Banco Galicia.

La disputa, que ya lleva varios años en los medios y en tribunales, parece no tener un cierre cercano, mientras ambas partes continúan cruzándose en el plano público y judicial.