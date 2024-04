El presidente Javier Milei habló sobre una posible reelección en 2027 y, al analizar el poder electoral de La Libertad Avanza (LLA) de cara a los próximos comicios de medio término, enfatizó que “depende si los resultados son favorables”.

También se refirió a la pregonada dolarización: “Teníamos una estrategia exitosa, pero la política nos hubiera mandado a la cárcel”.

Milei se refirió a su continuidad al frente del Poder Ejecutivo a partir de 2027, fecha de las próximas elecciones presidenciales, y subrayó que dependerá del resultado de su plan de gobierno.

“Eso depende de si los resultados son favorables. O sea, en la medida en que los resultados nos acompañen, habrá posibilidad de hacer algo así. Y si no, será la decisión de la gente. Esta es la decisión de la gente. Si hoy hubiera un balotaje, ganaríamos 58 a 42. O sea, ganaríamos por 16 puntos”, consideró el mandatario.

“Le voy a decir más: si se piensa en primera vuelta, sacaríamos 48 puntos. Eso nos alcanzaría para ganar en primera vuelta, porque quien mejor está posicionado tiene 20 por ciento de intención de votos. Pero no solo eso. Eso no quiere decir que los diez puntos restantes no los pudiéramos conseguir. Una parte supongo que consigue la mitad a pesar de estar haciendo el ajuste fiscal y el ajuste monetario más grande de la historia de la humanidad”, continuó Milei, en una entrevista concedida a Bloomberg.

Al respecto, enfatizó: “Hoy estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta con el 53 por ciento. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a cambiar?”.

Dolarización

Asimismo, Milei reveló que su intención de avanzar con la dolarización era firme desde el inicio de su gestión, dijo que hubiera funcionado “a la perfección”, pero que por el momento no pudo llevar a cabo esa estrategia por culpa de “lo intelectualmente deshonestos que son los políticos”. Y profundizó: “Nos hubieran acusado de un negocio turbio y mandado a la cárcel”.

Además, ratificó su intención de eliminar el Banco Central (BCRA) y negó que vaya a haber otra devaluación.

Milei explicó por qué la dolarización aún no es una política de su gobierno, pese a que lo había anunciado reiteradas veces durante su campaña presidencial.

“Teníamos una estrategia para dolarizar que era tomar los activos del Banco Central contra el gobierno nacional, esos títulos pasarlos a mercado y hacernos de dólares. Y la realidad es que hubiera funcionado a la perfección, porque cuando llegamos los títulos argentinos estaban en 18 dólares y hoy están en torno a los 54”, indicó.

En esa línea, continuó: “Hubiera sido una gestión muy exitosa, pero dada la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos, es muy probable que, si hubiera hecho esa operación a precio de mercados, la política hubiera dicho que ahí hubo una estafa, nos hubieran acusado de un negocio turbio y mandado a la cárcel”.

Para Milei, no es que no fuera “factible materializarlo en términos técnicos” sino que en el Ejecutivo infirieron “que la política iba a jugar sucio, y es efectivamente lo que hace”.

Frente a esa imposibilidad en el arranque de su mandato, el presidente dijo que avanzó con la política de déficit cero, con un fuerte “ajuste fiscal sin precedentes en la historia de la humanidad”, con la premisa de “sanear las cuentas públicas y desmantelar lentamente los controles que pesan sobre el movimiento de capitales”.